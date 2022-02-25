Главное о коронавирусе на 25 февраля: нормализация ситуации в России, постковидный синдром у бессимптомных

Фото: Максим Платонов

Казанский врач рассказала, как COVID-19 влияет на течение беременности

За сутки зарегистрировано 2 545 случаев заражения коронавирусом. Всего на 25 февраля общее количество инфицированных в РТ достигло 108 612 человек. Выздоровело за весь период 73 540 человек, в том числе 3 101 — за минувшие сутки. Умерли за весь период 1 711 человек, за последние сутки — пятеро. Госпитализировали 339 человек.



Замглавы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина сообщила, что рост заболевших продолжается — за неделю он составил более 20%. Выявлен 431 случай «омикрона». В общей картине на этот штамм приходит 87%. Она также рассказала, что заболеваемость ОРВИ и гриппа снизилась на 31%, а эпидпорог стал ниже на 1,7%.

По данным Минцифры Татарстана, с 14 января горячей линией по вопросам распространения коронавируса воспользовались 29 312 жителей республики. Позвонив на единый номер 122, граждане могут не только получить информацию о COVID-19, но и записаться на вакцинацию.

Заведующая временным инфекционным акушерско-гинекологическим отделением Клиники медуниверситета Светлана Губайдуллина сообщила, что в 2021 году коронавирусом переболели 1 765 беременных женщин, а в 2020-ом — 510. Сейчас под наблюдением врачей остаются 236 пациенток. По ее словам, во время беременности иммунитет женщины снижается, она больше подвержена инфекциям, том числе и коронавирусу.

Фото: kzn.ru

Также она рассказала, что в начале пандемии медики думали, что беременные не восприимчивы к коронавирусу, поскольку случаев заболевания женщин в положении было очень мало. Однако с изменением штаммов они приобретали новые особенности. Штамм «дельта» сразу поражал легкие, а контагиозность самого распространенного сегодня «омикрона» по сравнению с предыдущим штаммом увеличилась в 20 раз. Врач добавила, что коронавирус не провоцирует преждевременные роды, но может стать причиной тяжелого состояния женщины.

В Казани с февраля запустили проект дистанционного мониторинга беременных на признаки ОРВИ «Связь». Сейчас в системе более 2 000 беременных женщин, которые проверяются в ежедневном формате. Основатель проекта Вадим Шитов сообщил, что 16 женских консультаций уже внедрены в систему. Туда вводят беременных женщин, которые при наличии мобильных устрой и компьютеров передают свои показания о том, как они себя чувствуют, заполняют небольшой анамнез, который показывает наличие температуры, наличие заболевших членов семьи с признаками ОРВИ. Это позволяет вовремя установить факт болезни, выявить стадию, а также вовремя передать беременную женщину акушерам во избежание негативных последствий.



Главный врач Республиканской клинической больницы Татарстана Рафаэль Шавалиев заявил, что врачи республики наблюдают затем, как трансформируется коронавирус: если раньше он проникал в организм через легкие — самым легким способом, то теперь он может проникнуть и через кишечник, там он находится в сосудах и очень долго выводится. По его словам, самым благоприятным временем для вакцинации был период с февраля по май и те, кто вакцинировался в этот период, успели до подъема заболеваемости. Он также отметил, что если в начале его распространения в основном тяжело болели пожилые, то сейчас сложные случаи наблюдают у татарстанцев среднего возраста.

Фото: Максим Платонов

Минздрав разрешил третью фазу клинических исследований препарата от COVID-19 «Лейтрагин»

За последние сутки в России выявили 123 460 новых случаев коронавируса, выздоровели 167 310 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 16 052 028 человек, а выздоровевших — до 13 139 971 человека.



За сутки болезнь унесла жизни 787 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 349 365 человек.



За последние сутки проведено 429 тысяч тестов на коронавирус. За весь период проведено свыше 275,1 млн лабораторных исследований на наличие COVID-19.

Первый замглавы Минздрава РФ Виктор Фисенко сообщил, что последние несколько дней ситуация с коронавирусом в России нормализуется. Он уточнил, что несколько недель назад был существенный подъем заболеваемости, из-за которого нагрузка на амбулаторное звено здравоохранения оказалась беспрецедентной.

Научный центр биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства получил разрешение на 3-ю фазу клинических исследований препарата от коронавируса «Лейтрагин». Сообщается, что клиническое исследование проводится с целью установления безопасности и эффективности препарата «Лейтрагин», раствор для ингаляций, 1 мг/мл (ФГБУН НЦБМТ ФМБА России) при лечении госпитализированных пациентов, c COVID-19 среднетяжелого течения. В исследовании примут участие 630 пациентов, завершить его планируется 30 июня 2023 года.

Фото: redapteka.ru

Врач общей практики, ассистент кафедры поликлинической терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Виктор Лунев рассказал, что постковидный синдром может формироваться и у тех, кто перенес COVID-19 бессимптомно. По его словам, одним из признаков, свидетельствующих о том, что человек болел коронавирусом без симптомов, является внезапное развитие постковидного конъюнктивита. Еще один признак — это нарушение вкуса и обоняния. Также к ним относятся боли в животе, нарушение сна, памяти, внимания и хроническую усталость.

Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский сообщил, что число случаев заражения новым «стелс-омикроном» незначительное. Он добавил, что после перенесенного омикрон-штамма вырабатывается хороший иммунитет, а сам вирус разделился на несколько вариаций. Человек, перенесший один штамм, получает защиту от других.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о факторах, влияющих на иммунитет после COVID-19. По его словам, чем тяжелее и разнообразнее эти проявления, а также если они затрагивают ключевые функции организма, то тогда эффект заметен. Он отметил, что повышенная тревожность, вегетативные проявления, головные боли, туман в голове — менее влияют на иммунитет.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ о смягчении антиковидных мер в регионе, разрешив вывозить организованные группы детей за пределы области. Запрет на вывоз детей за пределы области был введен 28 января. В Воронежской области пик ежесуточной заболеваемости коронавирусом зафиксировали 12 февраля, когда выявили 5 781 заразившегося коронавирусом. К сегодняшнему дню число ежесуточных заражений сократилось на 40%, до 3 440.

Фото: riavrn.ru

Также губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в регионе отменяется требование предъявлять QR-коды при посещении общественных мест. Об этом он рассказал в своем видеообращении в соцсетях.

Глава Минздрава Саратовской области Олег Костин сообщил, что смертей от омикрон — штамма COVID-19 в регионе пока не фиксировалось. Об этом на брифинге сообщил глава регионального минздрава Олег Костин. По его словам, есть только люди, умершие от сочетанных заболеваний, у которых был диагностирован штамм «омикрон». Также он добавил, что несколько тысяч заболевших коронавирусом сейчас не идут в сравнении с той ситуацией, что была год назад. Нагрузка на медучреждения стали меньше, потому можно назвать это стабилизацией ситуации.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков предупредил о риске возникновения аутоиммунных заболеваний из-за повторных заражений коронавирусом. Специалист указал на результаты экспериментальных работ. Отмечается, что большая нагрузка по спайковому белку может привести к повышенной активности свертываемости крови, поражению эндотелия сосудов и другим процессам в организме. По его словам, когда человек болеет три, четыре, пять раз, есть риски возникновения аутоиммунных заболеваний от коронавирусной инфекции.

Лор-врач высшей категории Владимир Зайцев рассказал, что последствием перенесенной коронавирусной инфекции может стать воспаление среднего уха. По его словам, в организме человека есть три уха: наружное, среднее и внутреннее, следовательно, бывает наружный, средний и внутренний отит. Возникновение наружного отита при омикрон-штамме маловероятно, поскольку вирус поражает только слизистые оболочки. Вирус устремляется в носоглотку, после чего попадает в слуховую трубу и среднее ухо.

Завотделением реабилитации психоневрологических больных Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии им. Бехтерева Денис Захаров рассказал о возможных реакциях нервной системы на ситуацию с распространением коронавируса. По его словам, если человек соблюдает меры профилактики, сделал прививку, носит маску в общественных местах, снижая риск заболеваемости, он компенсирует страх и продолжает жить дальше. Если же ничего не помогает и ещё пошли психоневрологические изменения — нарушается сон, начинаются проблемы с давлением, расстройство желудка, вегетативные проявления в виде потливости, снижение памяти и внимания, — это тревожные симптомы. При них нужна помощь специалиста.

Фото: Святослав Акимов / rg.ru

Министр госуправления, IT и связи Московской области Надежда Куртяник сообщила, что мобильные пункты вакцинации от коронавируса на базе центров «Мои документы» были организованы в Подмосковье в феврале 2021 года, а за все время в них сделали прививку около 170 тыс. человек. При прохождении вакцинации в подмосковных мобильных пунктах на базе МФЦ граждане должны взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Перед процедурой пациенты проходят обязательный осмотр, а также медицинский контроль в течение 30 минут после прививки.

В Кемеровской области отменено отдельное ограничение, направленное на предотвращение распространения коронавируса. Сообщается, что ряд социальных организаций не позднее 1 марта 2022 года должны перейти на обычный режим работы, не предусматривающий долговременное непрерывное нахождение в них сотрудников. Ранее они должны были трудиться в учреждениях, не покидая их 7–14 дней подряд. По решению властей, к обычному режиму работы в течение недели или быстрее вернутся дома-интернаты для граждан, имеющих психические расстройства, дома для престарелых и инвалидов, хосписы, дома и отделения сестринского ухода, психиатрические больницы и диспансеры, психоневрологические диспансеры, отделения паллиативной помощи.

Власти Хакасии заявили о наблюдаемой в регионе тенденции к снижению заболеваемости COVID-19, в следствии чего в республиканском министерстве здравоохранения сокращается коечный фонд для ковид-пациентов. За минувшие сутки в регионе в стационары красных зон госпитализировали 106 пациентов, выписаны 127 человек. На кислороде находится 351 пациент, на ИВЛ — 32. Пока количество тяжелых и среднетяжелых пациентов, которым необходима кислородная поддержка, остается на высоком уровне. Однако по сравнению с прошлой неделей в Хакасии наблюдается тенденция к снижению заболеваемости. На амбулаторном лечении на сегодняшний день находятся почти 4,5 тысячи человек.

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин заявил, что санатории республики отменили требование об обязательном ПЦР-тесте при заселении. Комментируя вопрос об отмене системы QR-кодов на входе в общественные места, он отметил, что в регионе наблюдается стабилизация эпидемиологического процесса. По его словам, уменьшилась существенная нагрузка на первичное звено, более чем в 2,5 раза уменьшилось число обращений в кол-центры. Республика достигла уже более 67% коллективного иммунитета, что позволило оперативному штабу и Главе республики принять решение об отмене QR-кодов, сертификатов на входе в общественные места. Он добавил, что данное требование касается и санаториев.

Фото: rus.team

Председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин заявил, что количество пациентов с коронавирусом врегионе, которые находятся на амбулаторном лечении, снизилось более чем на 40% за две недели. По его словам, тренд на снижение количества пациентов, находящихся под амбулаторным наблюдением. За две недели произошло существенное снижение — более чем на 40%. Количество таких пациентов две недели назад было 40 тыс., на сегодня — чуть больше 28 тыс. В самые плохие волны максимальное количество граждан на амбулаторном лечении было 26 тыс. Он отметил, что последние несколько дней также отмечается снижение количества пациентов в стационарах. Но это связано не с уменьшением госпитализации, которая находится на прежнем уровне — 200 человек в сутки, а с возросшим числом выздоравливающих людей.

Эпидситуация по коронавирусу в Хабаровском крае по-прежнему остается напряженной, поэтому региональное управление Роспотребнадзора настаивает на сохранении ограничительных мер и усилении контроля за их соблюдением. Количество заболевших COVID-19 все еще превышает число выздоровевших. Каждый день в крае регистрируют около 1,8 тысячи случаев заболевания. Показатель госпитализаций колеблется между 7 и 14 процентами. При этом уровень заболеваемости среди детей начал снижаться, а вот среди людей старше 18 лет, наоборот, расти.

Благодаря вакцине от COVID-19 выручка компании Moderna за 2021 год составила $18,5 млрд

В мире коронавирусом нового типа на 09.21 (мск) заразился 431 416 528 человек, 5 928 172 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (78 798 989). На второй строчке — Индия (42 894 345), на третьей — Бразилия (28 589 235), на четвертой — Франция (22 707 110), на пятой — Великобритания (18 906 546).



Больше всего смертей зафиксировано в США (944 830). За ними следуют Бразилия (647 703), Индия (513 226), Россия (341 624, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (316 941).

Американская фармацевтическая компания Moderna завершила 2021 год с выручкой в $18,5 млрд. Это в 23 раза превышает показатель 2020 года. Основную часть выручки компании принесла вакцина от COVID-19. За год организации удалось реализовать 807 млн доз препарата, что принесло ей $17,7 млрд. Только в США вакциной Moderna привились более 75 млн человек, что делает ее второй по популярности среди американского населения — вслед за вакциной от Pfizer/BioNTech.

Фото: finversia.ru

За неуплату штрафа за отказ от прививки от коронавируса жителям Уганды может грозить до 6 месяцев тюрьмы. Местное правительство собирается принять закон, накладывающий штрафы в размере $1139 (около 3 тыс. рублей) для граждан, нежелающих вакцинироваться. Такие меры принимаются из-за риска распространения коронавируса в связи с появлением нового варианта COVID-19, который стал доминирующим во многих странах.

Королева Великобритании Елизавета II отменила запланированные на эту неделю аудиенции, так как у нее по-прежнему наблюдаются симптомы вызываемого коронавирусом заболевания. Сообщается, что две виртуальные аудиенции, которые ранее были запланированы на вчерашний день, перенесены на более позднюю дату. Ее Величество продолжит исполнять необременительные обязанности. Букингемский дворец сообщил в воскресенье, что у королевы после положительного результата теста на коронавирус проявляются слабовыраженные симптомы простуды, однако она надеется продолжать исполнять необременительные обязанности.

Власти Гонконга с середины марта введут обязательное тестирование на коронавирус для жителей города, каждый день планируется проводить миллион тестов. Такое решение было принято из-за прогнозируемого всплеска заболеваемости COVID-19 в начале весны. Несмотря на то, что от коронавируса в Гонконге вакцинировано 84,5% населения,16 февраля здесь был установлен новый антирекорд заболеваемости — 4 285 новых случаев заражения. Председатель КНР Си Цзиньпин 16 февраля лично распорядился приложить все усилия, чтобы стабилизировать ситуацию в регионе.

Губернатор штата Боливар Анхель Маркано сообщил, что Венесуэла открыла наземную границу с Бразилией, которая была закрыта в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса. Маркано отметил, что открывшийся пограничный пункт важен для торгового и туристического потока. Санта-Элена-де-Уайрен находится рядом с национальным парком Канайма, где расположены водопад Анхель и гора Рорайма.

Максим Кокунин