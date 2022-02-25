Казанский врач рассказала, как COVID-19 влияет на течение беременности

В 2021 году коронавирусом переболели 1 765 беременных женщин, а в 2020-ом — 510. Сейчас под наблюдением врачей остаются 236 пациенток, рассказала заведующая отделением патологии беременности, заведующая временным инфекционным акушерско-гинекологическим отделением Клиники медуниверситета Светлана Губайдуллина.



Во время беременности иммунитет женщины снижается, она больше подвержена инфекциям, том числе и коронавирусу. При COVID-19 наблюдается быстрая свертываемость крови, что и так присуще беременным. Все это может привести к тромбозам, а самое нежелательное последствие — тромбоз пуповины, он грозит потерей ребенка внутриутробно. Чтобы избежать этого, лечение беременных проводят в стационаре.

Губайдуллина рассказала, что, поскольку при первом триместре у женщины еще нет плаценты, защищающей плод от различных инфекций, ребенок более уязвим. Во втором и третьем триместрах, когда плацента уже сформирована, лечить коронавирус у беременных легче.

«Коронавирус щадит детей, внутриутробное заражение случается крайне редко. Как правило, заражение происходит при контакте с мамой во время родов. Новорожденным, чьи мамы болеют коронавирусом, мы всегда делаем экспресс-тест. В этом случае после родов ребенка немедленно выносят из красной зоны, и его встреча с мамой произойдет только после полного ее выздоровления. Это тяжело эмоционально, но ничего не поделать — сейчас такое время», — сказала она в интервью мэрии Казани.

Фото: realnoevremya.ru

Вакцинироваться врач рекомендовала до планирования беременности. Еще сделать первую прививку можно с 22-й недели, а через 21 день — вторую. Не рекомендуется прививаться за 21 день до родов.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков ранее заявлял, что коронавирус не оказывает прямого воздействия на мозг и нервную систему ребенка в утробе матери. По его словам, COVID-19 влияет только на вынашивание беременности и ее течение. Но поражение центральной нервной системы плода напрямую при заболевании коронавирусом не доказано.

В конце декабря прошлого года Минздрав России обновил методические рекомендации по оказанию медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным при коронавирусе. Так, при тяжелой форме заболевания советуют применять оксигенотерапию, разрешается применение препаратов сотровимаб, бамланивимаб, казиривимаб и имдесивимаб.

Маргарита Головатенко