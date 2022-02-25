В Казани запустили проект дистанционного мониторинга беременных на признаки ОРВИ

В Казани с февраля запустили проект дистанционного мониторинга беременных на признаки ОРВИ «Связь». Сейчас в системе более 2 000 беременных женщин, которые проверяются в ежедневном формате.

— 16 женских консультаций уже внедрены в систему. Плавно они туда вводят беременных женщин, которые непосредственно при наличии мобильных устрой и компьютеров передают свои показания о том, как они себя чувствуют, заполняют небольшой анамнез, который показывает наличие температуры, наличие заболевших членов семьи с признаками ОРВИ. Это нам позволяет вовремя установить факт болезни, выявить стадию, вовремя передать беременную женщину акушерам во избежание негативных последствий, — сообщил основатель проекта Вадим Шитов.

В марте хотят запустить мобильное приложение. Планируется, что к концу февраля все 7 500 беременных в Казани будут под мониторингом.

В 2021 году в Казани коронавирусом переболели 1 765 беременных женщин, а в 2020-м — 510. Сейчас под наблюдением врачей остаются 236 пациенток, рассказала заведующая отделением патологии беременности, заведующая временным инфекционным акушерско-гинекологическим отделением клиники Казанского медуниверситета Светлана Губайдуллина.