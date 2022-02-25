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В Татарстане выявили 2 545 новых случаев коронавируса

10:02, 25.02.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане выявили 2 545 новых случаев коронавируса
Фото: Максим Платонов

В Татарстане за сутки зарегистрировали 2 545 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Общее количество инфицированных достигло 108 612 человек. Рост заболевших продолжается: за неделю он составил более 20%.

Выявлен 431 случай «омикрона». В общей картине на этот штамм приходится 87%.

Заболеваемость ОРВИ и гриппа снизилась на 31%. Эпидпорог ниже на 1,7%.

За сутки выздоровел 3 101 человек, сообщил замминистра здравоохранения Татарстана — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

ОбществоМедицина Татарстан

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