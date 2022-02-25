В Татарстане выявили 2 545 новых случаев коронавируса
В Татарстане за сутки зарегистрировали 2 545 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.
Общее количество инфицированных достигло 108 612 человек. Рост заболевших продолжается: за неделю он составил более 20%.
Выявлен 431 случай «омикрона». В общей картине на этот штамм приходится 87%.
Заболеваемость ОРВИ и гриппа снизилась на 31%. Эпидпорог ниже на 1,7%.
За сутки выздоровел 3 101 человек, сообщил замминистра здравоохранения Татарстана — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.ОбществоМедицина Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым