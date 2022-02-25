Эксперт рассказала, влияет ли штамм коронавируса на течение беременности

Фото: Ринат Назметдинов

Заведующая отделением патологии беременности, заведующая временным инфекционным акушерско-гинекологическим отделением клиники Казанского медуниверситета Светлана Губайдуллина рассказала, влияет ли штамм коронавируса на течение беременности.



По ее словам, в начале пандемии медики думали, что беременные не восприимчивы к коронавирусу, поскольку случаев заболевания женщин в положении было очень мало. Однако с изменением штаммов они приобретали новые особенности. Штамм «дельта» сразу поражал легкие, а контагиозность самого распространенного сегодня «омикрона» по сравнению с предыдущим штаммом увеличилась в 20 раз. Новый штамм редко поражает легкие, но и лечится дольше, сказала Губайдуллина.

У пациенток при заражении этим штаммом наблюдается высокая температура, и это осложняет течение беременности: «Попробуйте опустить руку в воду, температура которой 39 градусов, уверена, что вы обожжетесь. А теперь представьте, что происходит с ребенком — он буквально «варится» от такой температуры тела мамы».

Врач добавила, что коронавирус не провоцирует преждевременные роды, но может стать причиной тяжелого состояния женщины. «Роды могут начаться на любом сроке, в большинстве случаев малыши остаются живы, при возникновении экстренной ситуации мы спасаем и женщину, и малыша», — сказала она в интервью мэрии Казани.

Губайдуллина отметила, что врачи умеют выхаживать детей, которые появились на сроке 22 недели: их вес, как правило, составляет от 600 до 900 граммов. Уход за ними сложный, но при грамотном подходе врачей и терпении родителей дети вырастают абсолютно здоровыми.

Фото: Ринат Назметдинов

Губайдуллина рассказала, что во время беременности иммунитет женщины снижается, она больше подвержена инфекциям, в том числе и коронавирусу. При COVID-19 наблюдается быстрая свертываемость крови, что и так присуще беременным. Все это может привести к тромбозам, а самое нежелательное последствие — тромбоз пуповины, он грозит потерей ребенка внутриутробно. Чтобы избежать этого, лечение беременных проводят в стационаре.

В 2021 году коронавирусом переболели 1 765 беременных женщин, а в 2020-м — 510. Сейчас под наблюдением врачей остаются 236 пациенток.

В конце прошлого года врач из Казани Кадрия Алексеева в интервью «Реальному времени» подробно рассказывала, чем страшен коронавирус для беременной женщины и ее ребенка, как его лечить и почему нельзя медлить с госпитализацией.

Маргарита Головатенко