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Великобритания введет санкции против Белоруссии

20:58, 24.02.2022 1
Великобритания введет санкции против Белоруссии
Фото: pixabay.com

Великобритания намерена ввести санкции против Белоруссии из-за ее «роли в нападении на Украину». Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон.

Фото: commons.wikimedia.org

Также сегодня Джонсон сообщил о вводе санкций против России из-за спецоперации в Донбассе. В список вошли: заморозка активов ВТБ, запрет на полеты авиакомпании «Аэрофлот» в Великобританию, ограничение размеров вкладов российских граждан в британских банках и др.

Завтра, 25 февраля, Евросоюз официально одобрит новые санкции против РФ из-за начала военной операции в Донбассе. Как заверили в МИД РФ, страна примет жесткие ответные меры.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все последние новости о происходящем на Украине — в сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова
ОбществоВласть

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 21:23
    Борис ты не прав. Второй раз. Это уже слишком. За один день.
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