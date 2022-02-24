Великобритания введет санкции против Белоруссии

Великобритания намерена ввести санкции против Белоруссии из-за ее «роли в нападении на Украину». Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон.

Фото: commons.wikimedia.org

Также сегодня Джонсон сообщил о вводе санкций против России из-за спецоперации в Донбассе. В список вошли: заморозка активов ВТБ, запрет на полеты авиакомпании «Аэрофлот» в Великобританию, ограничение размеров вкладов российских граждан в британских банках и др.



Завтра, 25 февраля, Евросоюз официально одобрит новые санкции против РФ из-за начала военной операции в Донбассе. Как заверили в МИД РФ, страна примет жесткие ответные меры.

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Диана Жиленкова