Казанский аэропорт начал отменять рейсы

Казанский международный аэропорт начал отменять рейсы на юг, в настоящее время отменен рейс в Минеральные воды, согласно информации онлайн-табло.



В связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине с 24 февраля 2022 года временно приостановлена работа следующийх аэропортов: Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Курск, Воронеж, Симферополь. Ограничение действует до 03.45 мск 2 марта 2022 года.

Авиационные власти России настоятельно не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в аэропорты.

Президент России Владимир Путин сегодня принял решение о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о вводе на Украине военного положения. Украина в четверг в срочном порядке закрыла воздушное пространство в связи с «высоким риском авиационной безопасности для гражданской авиации».

Маргарита Головатенко