Вечером на дорогах Казани образовались 9-балльные пробки
Вечером на казанских дорогах образовались сильные заторы. По данным сервиса «Яндекс.Карты», появившиеся пробки оцениваются в 9 баллов.
В основном движение затруднено в центральной части города. Заторы наблюдаются на улицах Карла Маркса, Пушкина, Право- и Лево-Булачной, Астрономической, Николая Ершова, Вишневского, Достоевского, Аделя Кутуя и др.
Также пробки образовались на улицах Фрунзе, Патриса Лумумбы, Аграрной, Бухарской, Рихарда Зорге, Гвардейской, Павлюхина, Декабристов, Маршала Чуйкова, проспекте Ямашева и др.
Сегодня на город обрушилась сильная метель. В условиях ухудшения погодных условий в ГИБДД рекомендуют водителям выбирать безопасную скорость движения и воздерживаться от маневров, связанных с выездом на встречную полосу.
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