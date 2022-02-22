ГИБДД предупредило татарстанцев о сильном снеге, ветре и метели с ухудшением видимости

ГИБДД предупредило жителей Татарстана об ухудшении погодных условий 22 февраля. В республике ожидается сильный снег, усиление ветра до 18 м/с и метель с ухудшением видимости до 1 000 метров и менее.



Водителям рекомендовали выбирать безопасную скорость движения и воздержаться от маневров, связанных с выездом на встречную полосу.

Перевозить пассажиров следует строго пристегнутыми ремнями безопасности, также нужно помнить о собственной безопасности и пристегиваться самому. Детей следует перевозить в легковом автомобиле на переднем сиденье до 12 лет, на заднем сиденье до 7 лет с использованием только детских удерживающих устройств.

Пешеходы должны переходить проезжую часть только по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В темное время суток следует иметь при себе предметы со световозвращающими элементами.

Фото: realnoevremya.ru

Гидрометцентр РТ предупреждал жителей Татарстана об ухудшении погодных условий утром и днем во вторник 22 февраля. Сегодня местами ожидается сильный южный и юго-западный ветер порывами 15—18 м/с, а также метель с ухудшением видимости до тысячи метров и менее. Кроме того, на дорогах прогнозируется гололедица, местами сильная, и снежная каша.

Маргарита Головатенко