В Татарстане создали рабочую группу по вопросам комплексного развития территорий
В Татарстане создали межведомственную рабочую группу по вопросам комплексного развития территорий в республике. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.
В состав рабочей группы вошли министр земельных и имущественных отношений РТ Фаниль Аглиуллин, председатель Госкомитета РТ по биологическим ресурсам Федор Батков, руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина и др. Возглавил рабочую группу Песошин.
Кроме того, утверждено и положение о межведомственной рабочей группе.
В январе в республике сформировали рабочую группу по отбору инвестиционных проектов и списанию задолженности республики перед Россией по бюджетным кредитам. Ее возглавил министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов.
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