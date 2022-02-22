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В Татарстане создали рабочую группу по вопросам комплексного развития территорий

17:06, 22.02.2022
В Татарстане создали рабочую группу по вопросам комплексного развития территорий
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане создали межведомственную рабочую группу по вопросам комплексного развития территорий в республике. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

В состав рабочей группы вошли министр земельных и имущественных отношений РТ Фаниль Аглиуллин, председатель Госкомитета РТ по биологическим ресурсам Федор Батков, руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина и др. Возглавил рабочую группу Песошин.

Кроме того, утверждено и положение о межведомственной рабочей группе.

В январе в республике сформировали рабочую группу по отбору инвестиционных проектов и списанию задолженности республики перед Россией по бюджетным кредитам. Ее возглавил министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов.

Диана Жиленкова
ОбществоВласть Татарстан

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