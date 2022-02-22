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Сборная России по художественной гимнастике не поедет в Киев на этап Гран-при

16:45, 22.02.2022
Сборная России по художественной гимнастике не поедет в Киев на этап Гран-при
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в киевском этапе Гран-при из-за политической ситуации. Об этом заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

Соревнования в Киеве запланированы на 14—15 марта, передает «РИА Новости».

Фото: minsport.tatarstan.ru

Вчера вечером в ходе телеобращения президент России Владимир Путин заявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Сегодня соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Россией ратифицировали ДНР и ЛНР. Госдума и Совфед также единогласно ратифицировали эти документы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев может разорвать дипломатические отношения с Россией. Сейчас этот вопрос находится на рассмотрении.

Татьяна Леухина
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