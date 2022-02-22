Госдума ратифицировала договоры о дружбе с ЛНР и ДНР
Государственная дума России ратифицировала соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Донецкой и Луганской народными республиками. За проголосовали все 400 присутствующих депутатов.
— Принятие решения о ратификации договоров — единственный путь защитить людей, прекратить братоубийственную войну, предотвратить гуманитарную катастрофу, принести мир, — прокомментировал решение Госдумы ее председатель Вячеслав Володин.
Отметим, что на заседании Совбеза РФ, которое проходило накануне, он обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать ДНР и ЛНР. Он отметил, что решение нижней палаты парламента продиктовано гуманитарными причинами.
Напомним, вечером 21 февраля Путин объявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. После этого главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Россией.
Сегодня парламенты двух республик приняли законы о ратификации этих документов. Кроме того, Путин поручил обеспечить российским вооруженным силам поддержание мира в Донецкой и Луганской народных республиках.
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