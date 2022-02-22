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Госдума ратифицировала договоры о дружбе с ЛНР и ДНР

13:24, 22.02.2022
Госдума ратифицировала договоры о дружбе с ЛНР и ДНР
Фото: duma.gov.ru (архив)

Государственная дума России ратифицировала соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Донецкой и Луганской народными республиками. За проголосовали все 400 присутствующих депутатов.

— Принятие решения о ратификации договоров — единственный путь защитить людей, прекратить братоубийственную войну, предотвратить гуманитарную катастрофу, принести мир, — прокомментировал решение Госдумы ее председатель Вячеслав Володин.

Отметим, что на заседании Совбеза РФ, которое проходило накануне, он обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать ДНР и ЛНР. Он отметил, что решение нижней палаты парламента продиктовано гуманитарными причинами.

Напомним, вечером 21 февраля Путин объявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. После этого главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Россией.

Сегодня парламенты двух республик приняли законы о ратификации этих документов. Кроме того, Путин поручил обеспечить российским вооруженным силам поддержание мира в Донецкой и Луганской народных республиках.

Татьяна Демина
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