Совфед ратифицировал договоры о дружбе с ЛНР и ДНР

Совет Федерации ратифицировал соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Донецкой и Луганской народными республиками. Решение принято единогласно.



— После признания ДНР и ЛНР Россия не допустит новых жертв в ходе конфликта в Донбассе, — заверила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Перед Совфедом документы ратифицировала и Государственная дума. За проголосовали все 400 присутствующих депутатов. По мнению председателя Госдумы Вячеслава Володина, это «единственный путь защитить людей, прекратить братоубийственную войну, предотвратить гуманитарную катастрофу, принести мир».



О признании независимости Донецкой и Луганской народных республик президент России Владимир Путин объявил 21 февраля. После этого он и главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Россией.

Фото: kremlin.ru

Соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Россией ратифицировали и в ДНР, и в ЛНР. В Донецке в ходе чрезвычайного пленарного заседания парламента проголосовали за принятие этого решения все 87 присутствующих депутатов. За поддержку ратификации высказались все 47 депутатов Народного совета ЛНР.

