Спикер Госдумы Володин призвал верить в восстановление российской валюты

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал верить в восстановление и укрепление российского рубля. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Володина, нужно думать о развитии России, и в таком случае рубль, в случае своего падения, будет восстанавливаться. Также он добавил, что российская экономика развивается и справляется с вызовами.

Фото: Илья Репин

Сегодня утром курс евро поднялся до 91,25 рубля. Это произошло впервые с апреля 2021 года. Вчера доллар в ходе торгов на Мосбирже вырос до 80 рублей впервые с 26 января. Курсы валют начали подниматься на фоне обращения президента России Владимира Путина к жителям страны и сообщения о признании ДНР и ЛНР.

Дарья Акимова