Курс евро поднялся выше 91 рубля впервые с апреля прошлого года

Евро в ходе торгов достигло 91 рубля. Такое значение достигнуто впервые с апреля 2021 года. Это следует из данных Мосбиржи.

К 10:17 мск курс евро расчетами «завтра» дорожал на 1,1 рубля, до 91,25. Доллар достигал 80,75 рубля.

Фото: pixabay.com

Вчера курс доллара в ходе торгов на Мосбирже поднялся до 80 рублей впервые с января. Курсы валют начали подниматься на фоне обращения президента России Владимира Путина.



Татьяна Леухина