Украина попросила Россию отменить решение о признании независимости ДНР и ЛНР

Украина просит Россию отменить решение о признании ДНР и ЛНР, заявил постоянный представитель Украины при Организации объединенных наций (ООН) Сергей Кислица.



«Мы требуем, чтобы Россия отменила решение о признании и вернулась за стол переговоров», — приводит его слова ТАСС.

Кислица также заявил, что Киев «осуждает указ о размещении дополнительных российских оккупационных сил на территориях Украины». Вместе с тем он подчеркнул, что прямой диалог между Россией и Украиной возможен, если стороны «придут к здравому смыслу».

Президент России Владимир Путин в ходе вчерашнего выступления заявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Во время выступления Путин попросил Федеральное собрание ратифицировать документы о признании ДНР и ЛНР. Также главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Россией. Кроме того, Путин поручил обеспечить российским вооруженным силам поддержание мира в Донецкой и Луганской народных республиках.

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что признание Россией ДНР и ЛНР — вопиющее нарушение международного права. ЕС и партнеры дадут общий ответ.

Маргарита Головатенко