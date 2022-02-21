Пушилин и Пасечник обратились к Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР

Фото: wikimedia.org ( на фото - глава ДНР Денис Пушилин)

Главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России Владимира Путина признать их независимость.



Пушилин заявил, что жители Донбасса ощущают себя русскими. По его словам, украинские власти решились на силовое решение конфликта.

15 февраля Госдума на пленарном заседании проголосовала за проект постановления о необходимости признания ДНР и ЛНР в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств. Депутаты считают, что это создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты жителей республик от внешних угроз.

Документ незамедлительно направили президенту России Владимиру Путину. В Кремле заявили, что глава государства принял к сведению этот документ, однако власти понимают, что осуществление такого шага не коррелируется с Минскими соглашениями.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупреждал, что если Россия признает самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, то это будет означать выход Российского государства из Минских соглашений. После Киев обратился в Совет Безопасности ООН из-за инициативы Госдумы о признании независимости ДНР и ЛНР.

Татьяна Леухина