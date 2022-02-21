В Нижнекамске назначили нового главу Управления земельных и имущественных отношений

В Нижнекамске новым начальником Управления земельных и имущественных отношений стал Дамир Зарипов, его кандидатуру на «деловом понедельнике» представил руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин.



Муллин отозвался о новом назначенце как о человеке, который знаком с вопросами земельных и имущественных отношений. До этого Зарипов работал в компании, занимающейся вопросами технической подготовки и земельных и имущественных отношений, поэтому эта работа для него не будет новой.

Глава исполкома отметил, что в этом году предстоит переоценка кадастровой стоимости и приведение имущественного комплекса в порядок. Он выразил надежду, что Дамир Зарипов выполнит все необходимые задачи.

На прошлой неделе председателем контрольно-счетной палаты Нижнекамского района Татарстана стал Марс Шайхутдинов. До этого он занимал должность главы правового отдела Совета Нижнекамского района.

В прошлом месяце в Нижнекамске назначили нового руководителя Комплексного предприятия благоустройства. Им стал Рафаэль Демидов. Ранее он занимал должность заместителя руководителя исполкома Муслюмовского района.

Маргарита Головатенко