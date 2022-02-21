Врачи РКБ Татарстана спасли мужчину, в голову которого была воткнута зубная щетка

Врачи РКБ Татарстана спасли жизнь мужчине, в голову которого была воткнута зубная щетка. Об этом сообщается на странице медучреждения в Instagram.

Мужчину привезли в приемный покой поздно вечером. Он был в сознании. К счастью, жизненно важные участки не были задеты. Пациентом оказался врач из далекого региона. Полтора года назад он получил тяжелую травму головы, перенес открытую операцию на головном мозге. Потом ему пришлось долго восстанавливаться и перенести операции, чтобы восстановить кожный покров в области травмы.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В тот злополучный вечер щетка почти по самую щетину зашла в мозг именно через место первой травмы. По словам медиков, пациенту повезло, что сглаженные края ручки зубной щетки как бы «раздвинули», а не проткнули мозг и не повредили жизненно важные центры и крупные сосуды. У него не было обильного кровоизлияния, гематомы и как такового сдавления головного мозга.



Хирурги аккуратно извлекли щетку из головы, опасаясь, что мужчина может умереть в любую секунду из-за внезапно открывшегося кровотечения. Но ему снова повезло. Нейрохирурги совместно с микрохирургом даже сделали пластику кожных покровов. Через пару дней врача-пациента перевели из реанимации в отделение, и он постепенно пошел на поправку. Как зубная щетка оказалась в черепе, остается загадкой.



Осенью в ДРКБ врачи спасли девочке глаз, в который попала кость. Офтальмологи «собирали» глаз три часа. После реабилитационных процедур есть шанс, что ребенок все-таки будет видеть.



Татьяна Леухина