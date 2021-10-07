В Татарстане девочка во время игры воткнула кость сестре в глаз

В ДРКБ врачи спасли девочке глаз, в который попала кость. Об этом рассказали в «Инстаграме» больницы.

Две сестренки из Набережных Челнов играли вместе. В пылу игры младшая девочка бросила кость. Острие попало прямо в глаз. Хуже стало, когда ребенок сам достал кость, надавив на глазное яблоко, структура глаза окончательно разрушилась.

Офтальмологи ДРКБ «собирали» глаз три часа. После реабилитационных процедур есть шанс, что ребенок все-таки будет видеть. Пока у травмированного глаза минимальная визуализация.



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Ольга Шагиева