В Татарстане девочка во время игры воткнула кость сестре в глаз
В ДРКБ врачи спасли девочке глаз, в который попала кость. Об этом рассказали в «Инстаграме» больницы.
Две сестренки из Набережных Челнов играли вместе. В пылу игры младшая девочка бросила кость. Острие попало прямо в глаз. Хуже стало, когда ребенок сам достал кость, надавив на глазное яблоко, структура глаза окончательно разрушилась.
Офтальмологи ДРКБ «собирали» глаз три часа. После реабилитационных процедур есть шанс, что ребенок все-таки будет видеть. Пока у травмированного глаза минимальная визуализация.
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