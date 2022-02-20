Песков прокомментировал предложение Зеленского провести встречу с Путиным

Урегулирование ситуации на Юго-Востоке Украины должно обсуждаться между властями страны и представителями Донбасса. Россия не является стороной конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сейчас заявления украинского лидера Владимира Зеленского говорят о том, что он не может, не хочет и не собирается выполнять Минские соглашения, сказал представитель Кремля в эфире телеканала «Россия 1».

Фото: president.gov.ua

Также он прокомментировал слова Зеленского о том, что Кремль якобы не отвечает на звонки. «Мы задаем вопрос: «Что вы предлагаете обсуждать?» Ответа мы не получаем», — указал Песков.

Вчера украинский лидер, выступая на Мюнхенской конференции, предложил встретиться российскому лидеру Владимиру Путину. До этого подобное заявление прозвучало в четверг. Песков тогда отмечал, что Киев неоднократно предлагал встречу двух президентов, но никогда не говорил, для чего именно.



Татьяна Леухина