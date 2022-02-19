Зеленский предложил Путину провести встречу, потому что не знает, чего тот хочет

Президент Украины Владимир Зеленский предложил встретиться российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом было заявлено во время Мюнхенской конференции безопасности.

Также Зеленский заявил, что инициирует переговоры участников Будапештского меморандума по обеспечению безопасности.

— И если он не состоится или не предоставит Украине гарантии безопасности, то будет признан Киевом как недействительный вместе с пунктами, подписанными в 1994 году, — передает ТАСС его слова.

Украинский лидер в ходе выступления заявил о необходимости введения санкций против России уже сейчас.

— Нам не нужны ваши санкции после того, как начнется бомбардировка, как будут стрелять по нашей стране, — отметил он.

В четверг Зеленский вновь предлагал Путину встретиться. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Киев неоднократно предлагал встречу двух президентов, но никогда не говорил, для чего именно.

Татьяна Леухина