Зеленский вновь предложил Путину провести переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский снова предложил лидеру России Владимиру Путину провести переговоры. Об этом сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал возможность этой встречи. Он рассказал, что Киев неоднократно предлагал встречу двух президентов, но никогда не говорил, для чего именно.

Также, по словам Зеленского, в феврале власти Украины направляли запрос в администрацию президента РФ для телефонного разговора с Путиным, сообщает «РИА Новости». Однако разговор пока никто не подтверждает.

кадр видеообращения к жителям Украины

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил Путину и Зеленскому провести совместную встречу. Он хочет организовать ее в своей стране.

Также Зеленский 16 февраля утвердил стратегию государственной безопасности Украины, в которой действия России расцениваются как угроза. Указано, что Россия «систематически использует политические, экономические, информационно-психологических и другие средства, кибератаки».

Дарья Акимова