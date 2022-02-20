Казанцы оценили качество уборки улиц от снега на 3,12 балла из 5

Жители Казани оценили качество уборки улиц от снега на 3,12 балла из 5. Таковы результаты опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

По итогам исследования, столица Татарстана оказалась на втором месте среди городов-миллионников. С небольшим отрывом ее опередил Красноярск, где местные жители оценили уборку снега на 3,13 балла. То есть ни в одном городе России качество уборки не оценивают даже в 4 балла.

Фото: realnoevremya.ru

Следом за Казанью в списке идет Омск с 2,99 балла из 5. Тем временем Москва оказалась лишь на пятом месте в списке. Здесь местные жители оценивают работу по уборке снега на 2,93 балла.

Рейтинг замкнул Санкт-Петербург с результатом в 1,92 балла.

Несмотря на второе место в рейтинге, в Казани все же поступают жалобы, касающиеся уборки снега. Например, недавно в одном из дворов города в снегу застряла прибывшая на вызов пожарная машина. Похожий инцидент произошел и в казанском поселке Северном, где в снегу застряла машина скорой помощи. Как рассказывают местные жители, за весь зимний период снегоуборочная техника была там только один раз.



На недовольство граждан уборкой снега обратил внимание уже и сам президент Татарстана Рустам Минниханов. Он пришел к выводу, что власти «недорабатывают» в части уборки снега на внутридомовых территориях.

— Такого снегопада давно не помнят здешние места, — так комментировал снежные завалы на дорогах и во дворах Казани мэр Ильсур Метшин.

Этих самых коммунальщиков не хватает — в Казани наблюдается дефицит работников-дорожников, водителей и механизаторов. Часть из них, например, «забрали» трудиться на федеральной трассе М-12. В распоряжении Казани осталось лишь 40% кадрового водительского состава, многие к тому же ушли на больничный из-за новой волны коронавируса.

— Основной вопрос сегодня связан с дворами, с выездами со дворов, с поселковыми дорогами. Просьба к управляющим компаниям: как можно больше использовать погоду, пока солнце и передышка по снегу. Не только «отряхивать» снег на обочины, но и вывозить его. Тут вопрос к собственникам различным. Люди, когда идут от своего дома к остановкам, для них все это является «неубранным городом», но на самом деле собственники дорог у всех разные! — заявил мэр.

Причинами беспокойства для казанцев также являются многочисленные сосульки, свисающие с крыш многоквартирных домов и с балконов. Со слов горожан, коммунальщики не чистят наледь. Подробнее — в материале «Реального времени».



Диана Жиленкова