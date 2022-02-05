В казанском поселке из-за нечищеных дорог в снегу застряла машина скорой помощи

В казанском поселке Северный машина скорой помощи застряла в снегу. Об этом сообщают очевидцы.

Так, в одной из социальных сетей было опубликовано видео, автор которого говорит, что в поселке за всю зиму снег убирали только один раз. Машина скорой помощи застряла на улице Тбилисской. По словам автора видео, дороги не чистят не только здесь, но и на других улицах.

Фото: скриншот видео

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов поручил главам районов и городов республики следить за качеством уборки снега, а также ликвидацией наледи с крыш домов. Из-за того что в прошлом месяце в РТ выпала полуторамесячная норма осадков, жилищно-коммунальные и дорожные службы столкнулись с дополнительной нагрузкой.

Диана Жиленкова