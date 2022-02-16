«Вы ждете, когда кого-нибудь убьет?»: Казань заросла сосульками

«Ледяные гирлянды» повсюду

В этом году жители Казани массово жалуются на сосульки, свисающие с крыш многоквартирных домов и с балконов, — люди пишут, что коммунальщики отказываются чистить наледь. Например, такая картина наблюдается на одном из домов в Дербышках.

Фото: realnoevremya.ru

Такая ситуация на одном из домов по улице Карбышева.

Фото: realnoevremya.ru

На улице Космонавтов тоже есть «гирлянды».

Есть случаи, когда балкон полностью оказывается в «ледовом плену».

Некоторые жители жалуются, что коммунальщики отказываются убирать ледяные сталактиты.

Количество жалоб на сосульки в «Народном контроле» выросло почти в 6 раз

Жалуются на сосульки и в «Народном контроле». С начала года, а именно с 1 января по 16 февраля 2022 года, в системе появилось порядка 80 заявок на уборку сосулек в Казани. И, как посчитало «Реальное время», это более чем в 5,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — тогда было размещено всего 14 заявок.

Большая часть заявок в этом году — более 60 — поступила с начала февраля. Сообщения присылают со всех районов Казани. Половина заявок — 36 — до сих пор не решена, причем это касается и тех, которые были опубликованы в самом начале февраля.

— Висят большие сосульки. ЖЭУ не сбивает. Упадут кому-нибудь на голову. Много маленьких детей ходит в садик мимо, — пишет жительница дома №61 по улице Гагарина. Ее заявка еще находится в работе ООО «Управляющая компания «Уютный дом».

Фото uslugi.tatarstan.ru

— Сосульки свисают над козырьком, вы ждете когда кого-нибудь убьет? — интересуется житель дома №9 по улице Лушникова. Эта заявка также в работе.

Фото uslugi.tatarstan.ru

— На крыше дома Галеева, д.10 выросли огромные сосульки и свисают снежные глыбы. Ежедневно с торца дома проходят десятки людей, ведут по этой дороге детей в детский сад! Требую очистить крышу и закрыть проход во избежание несчастного случая! — пишет еще одна жительница.

Фото uslugi.tatarstan.ru

— С балкона второго этажа свисают большие сосульки, когда я шла в магазин, рядом со мной упала часть сосульки, а там висит целая глыба. Просьба сбить сосульки, там очень много проходит мамочек с детьми, — пишет женщина и указывает, что сосульки замечены на доме №66 по улице Назарбаева.

Фото uslugi.tatarstan.ru

— На крыше дома 11 по ул. Короленко большое количество снега, висят огромные сосульки, снег тает и заливает балкон, каждый день вынуждены с балкона выливать 6—7 ведер воды, заявку в ЖЭУ подали 5 дней назад, никто не пришел, — сообщает другая жительница.

— Образование обильного количества сосулек на крыше дома по всему периметру. При обращении в ЖЭУ получен ответ об отсутствии финансирования. Особо опасное место — крыльцо третьего подъезда: жильцы ходят ежедневно под крупными сосульками по обледеневшей лестнице. Прошу принять меры, — пишет жительница дома №54 по улице Четаева.

Фото uslugi.tatarstan.ru

«Просьба убрать сосульки двухметровые. По этой дороге идут дети в школу. Управляющая компания не реагирует. Восстания, 10 — сугроб на крыше, метровый». А вот эта заявка, в отличие от многих, решена. В УК «Уютный дом» сообщили: сбросили наледь и снег с крыши, а собственникам самовольно установленных балконных козырьков выдали предписания на сброс своими силами.

Фото uslugi.tatarstan.ru

«За состоянием балконных козырьков должны следить сами собственники квартир»

Механизм образования сосулек следующий: скопившийся на крыше дома снег за счет тепла, поступающего из-под кровли, подтаивает, образуя воду, она стекает и из-за перепада температур превращается в лед. Снега с начала года очень много — месячная норма осадков в феврале выпала уже за первую декаду, а высота снежного покрова в Казани на прошлой неделе достигла 70 сантиметров. Соответственно, и сосулек в этом году больше обычного.

В пресс-службе мэрии Казани «Реальному времени» сообщили, что организовать очистку крыш многоквартирных домов от снега, наледи и сосулек должны управляющие организации — УК, ТСЖ и т.д.

— За состоянием балконных козырьков, оконных отливов, внешних блоков кондиционеров должны следить сами собственники квартир. Они могут направить в свою управляющую организацию обращение об очистке этих конструкций, элементов, — подчеркнули там.

Дарья Пинегина