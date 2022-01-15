Минниханов прокомментировал ситуацию по уборке снега — поступает много жалоб

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил о недостаточной уборке дорог от снега на придомовых территориях — именно на них приходится основное количество жалоб от жителей.



«Да, мы основные трассы пробиваем, чистим, но, к сожалению, очень много жалоб поступает в части внутридомовых территорий. Здесь мы недорабатываем», — сказал он на субботнем совещании в Доме правительства РТ.

Президент республики также упомянул, что в условиях снежной погоды работа дорожно-коммунальных служб становится напряженной.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодняшней ночью в Казани на уборку улиц от снега вышли 398 единиц специальной техники и 54 дорожных рабочих.

Маргарита Головатенко