В одном из дворов Казани в снегу застряла пожарная машина

Фото: скриншот видео

В одном из казанских дворов в снегу застряла прибывшая на вызов пожарная машина. Чтобы выбраться из снежной каши, пожарным пришлось откапывать машину. Соответствующие видеокадры попали в социальные сети.

Пользователи пишут, что на вызов пожарные прибыли очень быстро — буквально спустя минуту после звонка. Местные жители опасаются, что из-за сугробов спасатели могут опоздать на будущие вызовы.

Похожий инцидент произошел недавно в казанском поселке Северный. Там в сугробе застряла машина скорой помощи. По словам местных жителей, за весь зимний период снегоуборочная техника была там только один раз.

Диана Жиленкова