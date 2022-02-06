В одном из дворов Казани в снегу застряла пожарная машина
В одном из казанских дворов в снегу застряла прибывшая на вызов пожарная машина. Чтобы выбраться из снежной каши, пожарным пришлось откапывать машину. Соответствующие видеокадры попали в социальные сети.
Пользователи пишут, что на вызов пожарные прибыли очень быстро — буквально спустя минуту после звонка. Местные жители опасаются, что из-за сугробов спасатели могут опоздать на будущие вызовы.
Похожий инцидент произошел недавно в казанском поселке Северный. Там в сугробе застряла машина скорой помощи. По словам местных жителей, за весь зимний период снегоуборочная техника была там только один раз.
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