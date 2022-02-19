В Казань прибыли картины Рубенса из собрания Государственного Эрмитажа

В центре «Эрмитаж-Казань» 23 февраля откроется выставка «Золотой век фламандского искусства». На ней будет представлена живопись, печатная графика и предметы прикладного искусства из собрания Государственного Эрмитажа. В их числе — произведения Рубенса и двух его младших современников — Антониса Ван Дейка и Якоба Йорданса.

Казанцы смогут увидеть два шедевральных эскиза Рубенса — «Прибытие в Лион» — одна из подготовительных работ к знаменитому циклу «Жизнь Марии Медичи». Сейчас цикл хранится в собрании Лувра в Париже.



Фото: kzn.ru (архив)

Также на выставке представят произведения печатной графики, игравшей значительную роль в жизни Фландрии в XVII столетии, и декоративно-прикладного искусства, несколько работ учеников Рубенса, изготовивших изделия из слоновой кости по его рисункам.

Выставка будет длиться до 20 ноября 2022 года, сообщает пресс-служба музея-заповедника «Казанский Кремль».



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Татьяна Леухина