Россия побила рекорд для отечественных команд по числу медалей на зимних Олимпийских играх

Сборная России на Играх в Пекине установила новый рекорд для отечественных команд по числу медалей, полученных на одной зимней Олимпиаде. Спортсмены завоевали 31 награду: шесть золотых, 11 серебряных, 14 бронзовых медалей.

На Играх в 1988 году в Калгари сборная Советского Союза получила 29 медалей (11 золотых, 9 серебряных, 9 бронзовых), аналогичный результат показала российская команда в Сочи.

Фото: olympic.ru

Сегодня две медали в копилку сборной принесли фигуристы. Российский дуэт Евгения Тарасова — Владимир Морозов заняли второе место в соревнованиях спортивных пар в произвольной программе, а Анастасия Мишина и Александр Галлямов с результатом 237,71 балла заняли третье место. Также в субботу российский лыжник Александр Большунов выиграл золотую медаль в масс-старте на Олимпиаде в Пекине. Вторым стал Иван Якимушкин.



Татьяна Леухина