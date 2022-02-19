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Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли второе место на соревнованиях в Пекине

16:57, 19.02.2022
Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли второе место на соревнованиях в Пекине
Фото: olympic.ru

Российский дуэт Евгения Тарасова -Владимир Морозов заняли второе место в соревнованиях спортивных пар в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине. «Золото» завоевали китайская пара Суй Вэньцзин — Хань Цунс с результатом 239,88.

Результат уроженки Казани Тарасовой и Морозова — 239,25 баллов.

Фото: olympic.ru

Анастасия Мишина и Александр Галлямов с результатом 237,71 балла заняли третье место.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали четвёртыми. Они заработали 220.50 баллов.

Вчера Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли второе место после своего выступления в короткой программе спортивных пар на Олимпиаде в Пекине. Лидерами стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Евгения Тарасова — уроженка Казани, воспитанница Республиканской спортивной школы олимпийского резерва по фигурному катанию на коньках и шорт-треку.

Татьяна Леухина
СпортФигурное катание

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