Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли второе место на соревнованиях в Пекине

Российский дуэт Евгения Тарасова -Владимир Морозов заняли второе место в соревнованиях спортивных пар в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине. «Золото» завоевали китайская пара Суй Вэньцзин — Хань Цунс с результатом 239,88.

Результат уроженки Казани Тарасовой и Морозова — 239,25 баллов.



Фото: olympic.ru

Анастасия Мишина и Александр Галлямов с результатом 237,71 балла заняли третье место.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали четвёртыми. Они заработали 220.50 баллов.

Вчера Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли второе место после своего выступления в короткой программе спортивных пар на Олимпиаде в Пекине. Лидерами стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов.



Евгения Тарасова — уроженка Казани, воспитанница Республиканской спортивной школы олимпийского резерва по фигурному катанию на коньках и шорт-треку.

Татьяна Леухина