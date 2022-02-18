Белый дом: в случае эскалации на Украине Россию лишат доступа к глобальным финансовым рынкам

Россия в случае эскалации на Украине будет лишена доступа к глобальным финансовым рынкам и сложным технологиям, заявили в Белом доме.

В случае необходимости США введут против крупнейших финансовых институтов и госкомпаний РФ санкции. Ожидается, что под санкции может попасть ряда секторов промышленности.

Также в Вашингтоне заявили о возможной причастности России к кибератакам на Украину. Американское правительство считает, что российские хакеры могли совершить кибератаки на украинское правительство, в том числе на военные и иные критически важные сети.



Пакет возможных новых санкций Запада против РФ еще не готов, но его разработка почти завершена. Сообщается, что санкции, которые готовят США и их союзники, не затронут возможности России по экспорту энергоносителей. Отключение России от SWIFT, вероятно, тоже не будет фигурировать в санкционном пакете США.

Денис Пушилин сегодня заявил о подготовке наступления Украины на ДНР. Он сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) «находятся в боевых порядках и готовы к силовому захвату Донбасса», а украинский президент Владимир Зеленский готовится отдать соответствующий приказ. Спустя время с заявлением выступил и глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник, он призвал местных жителей эвакуироваться в Россию.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина не планирует никаких наступательных действий в Донбассе. То же заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

На территории Ростовской области с пятницы 18 февраля вводится режим повышенной готовности для работы по приему беженцев из ДНР и ЛНР. На данный момент из Донбасса в Ростовскую область прибыли более 80 автобусов. Эвакуированных из Донбасса планируют размещать в пунктах временного размещения в восьми районах и одном городском округе Ростовской области.

Маргарита Головатенко