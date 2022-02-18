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В Челнах госпиталь для ветеранов вновь преобразовали в «ковидный»

11:05, 18.02.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Челнах госпиталь для ветеранов вновь преобразовали в «ковидный»
Фото: Максим Платонов

В Набережных Челнах госпиталь для ветеранов вновь стал принимать пациентов с COVID-19. В медучреждение стали прибывать заболевшие коронавирусом и горожане с внебольничной пневмонией.

В новом режиме госпиталь функционирует со вчерашнего дня. В нем уже завершились все реабилитационные программы. Статус ковидного госпиталя будет действителен до особого распоряжения, передают chelny-biz.ru.

Фото: Максим Платонов

В конце прошлого месяца в Челнах вновь принимать пациентов с коронавирусом стала горбольница №5. За месяц до этого с медучреждения сняли статус ковид-госпиталя.

Сегодня замминистра здравоохранения Татарстана — начальник управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков рассказал, когда в республике восстановят оказание плановой медпомощи. По его словам, это произойдет в ближайшее время.

Диана Жиленкова
ОбществоМедицина Татарстан

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