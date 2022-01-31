Горбольница №5 в Челнах вновь принимает пациентов с коронавирусом

С сегодняшнего дня горбольница №5 в Набережных Челнах снова принимает пациентов с коронавирусом.



Для приема таких пациентов предусмотрено одно отделение медучреждения. Больных будут доставлять на скорой помощи, сообщают «Челнинские известия».

Статус ковидного госпиталя в Набережных Челнах имеет лишь инфекционная больница.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В декабре 2021 года с городской больницы №5 сняли статус госпиталя для пациентов с COVID-19. Тогда в Челнах продолжал функционировать только один провизорный госпиталь — инфекционная больница.

В Набережных Челнах за неделю в 2,9 раза выросли показатели по заболеваемости COVID-19. С начала пандемии в Челнах зарегистрировали 6 596 случаев заболевания коронавирусом. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составляет 1 255,5 — это на 0,3% ниже средних показателей по Татарстану.

Маргарита Головатенко