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В выходные в Татарстане ожидается метель и сильный порывистый ветер

10:46, 18.02.2022
В выходные в Татарстане ожидается метель и сильный порывистый ветер
Фото: Максим Платонов

Сегодня, а также в субботу и воскресенье татарстанцев ожидает ухудшение погодных условий: снег, метель с ухудшением видимости и ветер порывами до 20 м/с. Об этом предупредили в Госавтоинспекции МВД по Татарстану.

На дорогах может образоваться сильная гололедица, а также снежные заносы. Автовладельцам рекомендуют воздерживаться от опасных маневров и выбирать безопасную скорость.

Фото: Максим Платонов

Пешеходам необходимо переходить проезжую часть только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора. В темное время суток следует иметь при себе предметы со световозвращающими элементами.

По прогнозу синоптиков, ночью в выходные температуры воздуха составят -7..-1 градусов. Днем потеплеет до -4...+2 градусов. В начале следующей недели в республике сохранится теплая погода.

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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