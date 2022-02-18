В выходные в Татарстане ожидается метель и сильный порывистый ветер

Фото: Максим Платонов

Сегодня, а также в субботу и воскресенье татарстанцев ожидает ухудшение погодных условий: снег, метель с ухудшением видимости и ветер порывами до 20 м/с. Об этом предупредили в Госавтоинспекции МВД по Татарстану.



На дорогах может образоваться сильная гололедица, а также снежные заносы. Автовладельцам рекомендуют воздерживаться от опасных маневров и выбирать безопасную скорость.

Фото: Максим Платонов

Пешеходам необходимо переходить проезжую часть только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора. В темное время суток следует иметь при себе предметы со световозвращающими элементами.

По прогнозу синоптиков, ночью в выходные температуры воздуха составят -7..-1 градусов. Днем потеплеет до -4...+2 градусов. В начале следующей недели в республике сохранится теплая погода.



Диана Жиленкова