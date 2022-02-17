В выходные в Татарстане ожидается до +2 градусов, мокрый снег и метели

Фото: Максим Платонов (архив)

Конец этой недели в Татарстане окажется теплым. По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в республике установятся плюсовые температуры и пройдет снег, в том числе мокрый.

В пятницу, 18 февраля, в Татарстане ночью и большую часть дня существенных осадков не ожидается. В конце дня и вечером к западным районам республики приблизится активный атмосферный фронт, в результате чего начнется снег, говорится в сообщении Гидрометцентра РТ.

По прогнозу синоптиков, завтра в Татарстане ожидается сильный южный ветер. Ночью его порывы будут достигать 15—17 м/с, а днем — 16—21 м/с. Ночные температуры составят -4... -9°С, а на востоке при прояснениях они опустятся до -14 градусов. Днем синоптики прогнозируют до 0... -5°С.

В выходные, 19 и 20 февраля, в Татарстане вновь пройдет снег, в том числе и мокрый. В субботу осадки местами будут сильными. Синоптики предупреждают о метели с существенным ухудшением видимости и сильном ветре порывами до 15—20 м/с.

Ночью в выходные температуры воздуха составят от -1 до -7°С. Днем потеплеет до -4... +2 градусов. На дорогах снежные заносы и каша, местами возможна гололедица.

Фото: Максим Платонов (архив)

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в начале следующей недели в Татарстане по-прежнему будет наблюдаться теплая погода. Временами возможен снег, в том числе и мокрый.

Как объяснял профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Казанского федерального университета Юрий Переведенцев, в Татарстане в зимние месяцы установилась теплая и снежная погода из-за того, что ее определяли преимущественно циклоны и атмосферные фронты, которые шли с Северной Атлантики. Он отметил, что в нашем регионе март считается зимним месяцем, но маловероятно, что он будет холодным. Растаять снежный покров должен только к середине апреля.