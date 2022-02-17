Шаймиев провел совещание по продвижению номинации астрономических обсерваторий КФУ в список ЮНЕСКО

Шаймиев провел совещание по продвижению номинации астрономических обсерваторий КФУ в список ЮНЕСКО, сообщает пресс-служба президента РТ.

Шаймиев отметил, что Татарстану удалось включить Болгар и Свияжск в список Всемирного наследия ЮНЕСКО: «Этого в России прежде не удалось сделать никому — мы единственный регион в стране, где сразу три объекта представляют всему миру выдающуюся универсальную ценность».

По его словам, задача продвижения в список ЮНЕСКО номинации «астрономические обсерватории КФУ» — новая задача как для республики, так и для страны — подобных самостоятельных номинаций, связанных с темой науки в России, еще не было.

Номинация «астрономические обсерватории КФУ» была включена в предварительный список ЮНЕСКО от РФ в декабре 2020 года. 1 февраля этого года досье передали в Центр Всемирного наследия ЮНЕСКО. Следующим важным этапом будет принятие Консультативной миссии ИКОМОС, как это было при работе над номинациями Болгара и Свияжска.

Шаймиев отметил, что продвижение этой номинации особенно важно в рамках предстоящего 45-го заседания комитета.

«Сегодня мы рады и дальше продолжить активное сотрудничество с фондом «Возрождение». Еще одним направлением деятельности фонда совместно с казанским университетом является изучение и сохранение астрономического наследия Татарстана. В этом году номинационное досье астрономических обсерваторий было передано в Центр Всемирного наследия в Париже. И к началу марта мы ожидаем соответствующие комментарии и ответ из Центра Всемирного наследия», — сказал посол по особым поручениям МИД РФ, ответственный секретарь комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе.

Фото: tatarstan.ru

2 февраля стартовала кампания по набору волонтеров 45-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, которая состоится в столице Татарстана 19—30 июня. Планируется участие 380 добровольцев в трех направлениях: волонтеры-атташе, волонтеры сервисных направлений и официальной программы.

В Казань на 45-ю сессию приедут представители из 194 стран. Главная тема мероприятия — «Межкультурный диалог как императив сохранения всемирного наследия». Оно приурочено к 50-летию Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года.

Обсерватории могут стать четвертым объектом ЮНЕСКО в Татарстане и 30-м в России. Подробнее — в материале «Реального времени».



Маргарита Головатенко