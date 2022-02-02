В 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО могут принять участие 380 волонтеров

Фото: Максим Платонов

Стартовала кампания по набору волонтеров 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, которая состоится в столице Татарстана 19-30 июня. Планируется участие 380 добровольцев в трех направлениях: волонтеры-атташе, волонтеры сервисных направлений и официальной программы.

Для подачи заявки на участие необходимо создать личный кабинет на сайте volunteers.dspkazan.com, после чего нужно пройти собеседование в рамках рекрутинговой кампании. Ее старт запланирован на 1 марта, сообщает пресс-служба АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».

Фото: Максим Платонов

Недавно сообщалось, что в Казань на 45-ю сессию приедут представители из 194 стран. Главная тема мероприятия — «Межкультурный диалог как императив сохранения всемирного наследия». Оно приурочено к 50-летию Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года.

Диана Жиленкова