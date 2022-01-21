В Казань на сессию ЮНЕСКО приедут представители из 194 стран

В Казани в июне этого года пройдет 45-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.



Главная тема мероприятия — «Межкультурный диалог как императив сохранения всемирного наследия». Мероприятие пройдет при поддержке Минкультуры РТ, Министерства иностранных дел России и правительства Татарстана.

Предстоящая сессия приурочена к 50-летию Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года.

Фото: tatarstan.ru

Аюпова также сообщила, что в 2022 году в Татарстане построят пять сельских домов культуры стоимостью 106,5 млн рублей в рамках регионального проекта «Культурная среда», а по национальному проекту «Культура» проведут капитальный ремонт краеведческого музея в Лаишево. На эти цели из федерального бюджета выделено 20,7 млн рублей.

Еще Аюпова рассказала, что в Казани на базе художественного училища имени Фешина откроется школа креативных индустрий.

Маргарита Головатенко