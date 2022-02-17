Синоптики предупредили татарстанцев о сильном порывистом ветре в пятницу

Синоптики предупредили татарстанцев о неблагоприятных погодных условиях в пятницу. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

18 февраля на территории Татарстана, в том числе в Казани, местами ожидается сильный южный ветер порывами ночью 15—17 м/с, днем 16—21 м/с.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По прогнозу Гидрометцентра РТ, к концу дня в западных районах республики начнется снег, местами с метелью. Ночью прогнозируется от -2... -7°С, а днем резко потеплеет — ожидается до -4... +1°С.

В эти выходные в республике установится теплая погода, воздух прогреется до +2 градусов. При этом ожидается снег, местами мокрый, метели и сильный ветер порывами до 15—20 м/с.

Татьяна Леухина