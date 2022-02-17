Путин заявил о необходимости разработать меры для борьбы с экстремизмом

В России необходимы эффективные превентивные меры по борьбе с экстремизмом, в том числе в интернете. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии МВД.

Глава государства поручил усилить координацию различных структур для укрепления кибербезопасности в РФ. В прошлом году количество преступлений в сфере экстремизма выросло более чем на четверть, передает «РИА Новости».

Фото: pixabay.com

На прошлой неделе прокурор РТ Илдус Нафиков поручил проработать ограничение использования интернета в школах. По его мнению, сейчас преступными торговыми площадками и рассадниками экстремизма, фейков и ловушками для граждан являются целые сегменты Сети.



Татьяна Леухина