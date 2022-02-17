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Путин заявил о необходимости разработать меры для борьбы с экстремизмом

13:42, 17.02.2022
Путин заявил о необходимости разработать меры для борьбы с экстремизмом
Фото: kremlin.ru

В России необходимы эффективные превентивные меры по борьбе с экстремизмом, в том числе в интернете. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии МВД.

Глава государства поручил усилить координацию различных структур для укрепления кибербезопасности в РФ. В прошлом году количество преступлений в сфере экстремизма выросло более чем на четверть, передает «РИА Новости».

Фото: pixabay.com

На прошлой неделе прокурор РТ Илдус Нафиков поручил проработать ограничение использования интернета в школах. По его мнению, сейчас преступными торговыми площадками и рассадниками экстремизма, фейков и ловушками для граждан являются целые сегменты Сети.

Татьяна Леухина
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