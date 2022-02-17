ОКР не согласен с понятием «предварительный» в отношении результатов фигуристов на Играх

Олимпийский комитет России не согласен с формулировкой «предварительный» в отношении результатов российских фигуристов на Играх. Об этом сообщил глава ОКР Станислав Поздняков.

Комитет направил в Международный союз конькобежцев (ISU) письмо о том, что результаты командного турнира на Олимпиаде не подлежат пересмотру. Дело в том, что антидопинговые правила сформулированы таким образом, что пересмотр результатов в командном турнире может пройти в том случае, если предполагаемое антидопинговое нарушение было совершено во время Олимпийских игр.



Поздняков заверил, что эта позиция будет отстаиваться в рамках любого возможного разбирательства, в том числе и в CAS.

Напомним, Международный олимпийский комитет отказался проводить церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира на Играх в Пекине. Также там заявили, что если Камила Валиева войдет в тройку призеров, то церемонию награждения фигуристок в личном турнире тоже отменят. Кроме того, в случае попадания спортсменки в тройку лучших результаты соревнований в женском одиночном фигурном катании будут считаться предварительными.



Сегодня, 17 февраля, в Пекине пройдут соревнования в произвольной программе женского одиночного катания. Александра Трусова выйдет на лед в 16.25 (время московское), Анна Щербакова — в 16.41, Камила Валиева — в 16.49.



Татьяна Леухина