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Олимпийский комитет сообщил расписание выхода на лед российских фигуристок в произвольной программе

14:10, 16.02.2022
Олимпийский комитет сообщил расписание выхода на лед российских фигуристок в произвольной программе
Фото: olympic.ru

Олимпийский комитет России опубликовал расписание выхода на лед фигуристок в произвольной программе женского одиночного катания. Соревнования пройдут завтра, 17 февраля.

Александра Трусова выйдет на лед в 16.25 (время московское), Анна Щербакова — в 16.41, Камила Валиева — в 16.49.

Вчера в Пекине прошли выступления фигуристок с короткой программой. Валиева с ошибкой исполнила тройной аксель, ее прокат оценили в 82,16 балла. Щербаковой удался чистый прокат без элементов ультра-си, ее баллы — 80,20. Трусова упала с тройного акселя и получила 74,60 балла.

Татьяна Леухина
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