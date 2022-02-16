Олимпийский комитет сообщил расписание выхода на лед российских фигуристок в произвольной программе
Олимпийский комитет России опубликовал расписание выхода на лед фигуристок в произвольной программе женского одиночного катания. Соревнования пройдут завтра, 17 февраля.
Александра Трусова выйдет на лед в 16.25 (время московское), Анна Щербакова — в 16.41, Камила Валиева — в 16.49.
Вчера в Пекине прошли выступления фигуристок с короткой программой. Валиева с ошибкой исполнила тройной аксель, ее прокат оценили в 82,16 балла. Щербаковой удался чистый прокат без элементов ультра-си, ее баллы — 80,20. Трусова упала с тройного акселя и получила 74,60 балла.
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