Телефонная беседа Путина и Байдена завершилась

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден завершили телефонный разговор. Об этом сообщает RT.

Беседа закончилась в 12:06 по времени часового пояса Вашингтона (20:06 мск). Содержание и итоги беседы пока не раскрываются. Разговор начался в 19:00 мск и длился около часа.

О том, что лидеры двух стран планируют переговорить по телефону, стало известно ранее. Произошло это по инициативе американской стороны. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, запросу предшествовало письменное обращение США.



Фото: kremlin.ru

Кроме того, сегодня Путин провел телефонные переговоры с французским президентом Эммануэлем Макроном. Они обсуждали ситуацию вокруг Украины. Разговор длился 1 час 40 минут.

Дарья Акимова