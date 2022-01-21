Песков прокомментировал инициативу по признанию ДНР И ЛНР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею признания Донецкой народной и Луганской народной республик. Соответствующий проект обращения на этой неделе внесли в Госдуму.

По мнению Пескова, авторы этой инициативы не должны зарабатывать на ней политические очки. Кроме того, важно в данный момент избегать шагов, которые могут усилить напряженность этой ситуации, сообщает «РИА Новости».

Отвечая на вопрос, как Россия может обеспечить безопасность соотечественников, находящихся в ЛНР и ДНР, пресс-секретарь президента предложил дождаться ответа депутатов.

Фото: duma.gov.ru

Проектом обращения к президенту РФ Владимиру Путину «О необходимости признания ДНР и ЛНР» предлагается рассмотреть вопрос о признании провозглашенных республик «в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств». Авторы документа — депутаты Госдумы от фракции КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым.

По мнению председателя Госдумы Вячеслав Володин, предложенный для рассмотрения вопрос очень серьезный и ответственный. Он заявил, что на следующей неделе необходимо провести консультации с руководителями фракций и обсудить такую инициативу. Затем вопрос уже будет рассмотрен на Совете Госдумы.



Дарья Акимова