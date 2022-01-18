Крупнейшие татарстанские вузы откроют цифровые кафедры в 2022 году

В пяти крупнейших вузах Татарстана в 2022 году появятся цифровые кафедры, действующие по аналогии с военными, рассказал сегодня глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.



«Если вы учитесь, например, в медицинском университете на врача, на терапевта, на стоматолога, у вас появится возможность получить дополнительную цифровую профессию без отрыва от производства, бесплатно, в медицинском университете», — сказал он.



Кафедры откроют в КФУ, КНИТУ, в КНИТУ им. Туполева — КАИ, в КГМУ и КГЭУ.

По словам Хайруллина, ожидается, что современные студенты будут приходить на рабочие места «не только со знанием в области медицины, не только со знанием в вопросах, связанных с химией или ракетостроением, но и со знанием в области цифровых технологий». Это поможет им больше раскрыться как профессионалам, считает глава Минцифры.



Фото: realnoevremya.ru

В 2022 году, объявленном в Татарстане Годом цифровизации, в реализацию десятков проектов вложат 3,8 миллиарда рублей, из которых 1,3 миллиарда — деньги республиканского бюджета.

В границах двух IT-парков, школы №21 и соседних бизнес-центров, а также помещений бывшей обувной фабрики «Спартак» сформируется казанский IТ-квартал. В IT-квартале будут созданы условия для работы резидентов IT-парка, численность которых планируется увеличить до 1 тысячи. Сейчас их почти 340.

Маргарита Головатенко