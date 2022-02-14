Камила Валиева вышла на тренировку после допуска к турниру на Олимпиаде

Российская фигуристка, уроженка Казани Камила Валиева появилась на официальной тренировке. Завтра, 15 февраля, стартует короткая программа в женском одиночном катании.

Сегодня Спортивный арбитражный суд принял решение допустить фигуристку до участия в личном турнире на Олимпийских играх в Пекине. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) заявило, что продолжит разбирательство по делу Валиевой о положительной допинг-пробе.

На прошлой неделе в Международном агентстве тестирования (ITA) заявили, что взятая в декабре допинг-проба Камилы дала положительный результат на триметазидин. Международный олимпийский комитет подал апелляцию на решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) об отмене временного отстранения фигуристки.

Татьяна Леухина