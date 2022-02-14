Главное о коронавирусе на 14 февраля: нейроковид после «омикрона», детектор для ранней диагностики COVID-19
Предприятия общественного питания Казани терпят убытки из-за волны COVID-19
- Президент Ассоциации рестораторов и отельеров Казани (АРИО) Зуфар Гаязов рассказал, что предприятия общественного питания Казани терпят убытки из-за очередной волны COVID-19, а уровень заболеваемости в коллективах достигает 50%. Он отметил, что меры господдержки в Татарстане помогают бизнесу, но их недостаточно и нужна дополнительная помощь.
- Гаязов считает, что хорошей поддержкой стала бы отмена арендной платы на три месяца для тех заведений, которые арендуют помещения у республики или города. Также АРИО направила письмо в Роспотребнадзор республики с просьбой о полном снятии ограничений по времени работы для предприятий.
- Начальник Управления наружной рекламы и информации Аскар Багаутдинов сообщил, что после пандемийных потрясений отечественный рекламный рынок за 9 месяцев 2021 года вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 15% к докризисному. Сегмент наружной рекламы в РФ вырос на 43% к 2020 году, до 27,4 млрд рублей (на 7% выше показателей 2019 года). По его словам, в немалой степени ситуацию «спасли» цифровые носители. Загрузка рекламой на цифровых конструкциях в течение 2021 года держалась на высоком уровне — 65-70%. «Цифра» размещается сегодня в Казани в основном в местах с максимальным трафиком, обеспечивая «большую гибкость планирования» и запуска рекламных кампаний.
Опасность назальной вакцины
- Вирусолог и директор Центра глобальной вирусологической сети США Константин Чумаков заявил, что назальная вакцина от COVID-19 может оказаться для организма опаснее внутримышечной. По его словам, связано это с тем, что при вводе вакцины через нос выше вероятность задеть жизненно важные органы. Поэтому сделать укол в мышцу безопаснее из-за отсутствия близости с ними. В этом случае препарат попадает в лимфатические узлы. Также в мозг может попасть вирус или антиген.
- Также он сообщил, что порядка 2% населения планеты могло бы исчезнуть, если бы человечество не создало вакцины против коронавируса. По его словам, благодаря разработке препаратов COVID-19 мутировал в сторону меньшей патогенности, что может означать приближение к концу пандемии.
- Директор Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава России Андрей Фисенко рассказал, что с появлением штамма «омикрон» дети стали чаще болеть коронавирусом. Кроме того, если у них раньше наблюдалось бессимптомное течение болезни, то теперь у них проявляется головная боль, насморк, кашель, першение, боль в горле, нередко диарея и иногда сыпь. Также эксперт добавил, защитить непривитых детей от COVID-19, можно, если взрослые будут соблюдать все меры профилактики.
- Специалисты ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора создали технологию, которая позволяет определять COVID-19 на самых ранних стадиях и в условиях минимальной концентрации вируса. Благодаря этому разработку можно будет использовать для создания высокочувствительных и высокотехнологичных тест-систем. Как отметили в ведомстве, одним из ключевых достоинств изобретения является высокая чувствительность. В перспективе новая технология может послужить основой для разработки тест-систем, которые позволят диагностировать коронавирус прямо у постели пациента.
- Специалисты Московского НИИ имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора разработали систему оценки степени риска развития сердечно-сосудистых осложнений при коронавирусе. Она позволяет установить начало образования тромба и начать терапию — до того, как он сформируется. Заместитель директора по клинической работе института Габричевского, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова рассказала, что метод основан на определении уровня эндотелина-1 — сосудосуживающего вещества, которое выделяется в ответ на повреждение стенки сосуда вирусом и вызывает его сужение. Чем выше значение этого показателя, тем выше риск развития сердечно-сосудистых осложнений, что подтвердили наблюдения за пациентами.
- Главный врач московской городской поликлиники №68 Наталья Кузенкова заявила, что полноценный сон, правильное питание, а также дыхательная гимнастика и лечебная физкультура помогут быстрее восстановиться после перенесенного COVID-19. Медик подчеркнула, что восстановление после коронавируса является комплексным процессом и важно в этот период не подвергать организм перегрузкам. Полноценный рацион играет одну из главных ролей в восстановлении, в нем должно быть достаточное содержание необработанных или цельнозерновых продуктов и бобовых. Также хорошо, чтобы присутствовали растительные масла и орехи, которые являются источником жирорастворимых витаминов.
- Заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что коллективный иммунитет к омикрон-штамму коронавируса в России должен составлять 90 процентов. По словам специалиста, при таком уровне можно добиться снижения подъема заболеваемости, но этот показатель в стране не достигнут.
- Врач-невролог Павел Хорошев рассказал, что на фоне распространения омикрон-штамма COVID-19 стали чаще наблюдаться случаи возникновения у пациентов острого аутоиммунного заболевания — синдрома Гийена-Барре, при котором происходит поражение периферических нервов, сопровождающееся слабостью в мышцах и нарушением чувствительности. При этом он подчеркнул, что данный синдром до начала пандемии выявлялся у людей крайне редко. По его словам, массовым явлением это не стало, однако обнаруживать его стали в десятки раз больше, чем раньше.
- Кандидат медицинских наук, врач-невролог Ольга Голубинская заявила, что головная боль — это один из самых частых симптомов при заражении омикрон-штаммом коронавируса. По ее словам, боль отличается от мигрени, потому что она больше сжимает всю голову, а не одну сторону. Дело в том, что вирус частично проникает через гематоэнцефалический барьер. Там он может вызвать отек, и возникнет гипертензионная головная боль.
- Врач-терапевт Клинического госпиталя на Яузе ГК «Медскан» Мария Лисина заявила, что заражение омикрон-штаммом COVID-19 сопровождается возникновением ложных симптомов интоксикации. По ее словам, болезнь при «омикроне» протекает легче, чем при дельта-штамме коронавируса. Реже наблюдаются поражения легочной ткани, кроме того, наблюдаются клинические признаки. Она добавила, что такие симптомы характерны и для гриппа, поэтому при температуре с фебрильной лихорадкой выше 38 градусов необходимо сделать экспресс-тест на коронавирус.
- Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что часть россиян дистанционно открывают больничный для того, чтобы выйти в недельный отпуск. Он также обратил в внимание на то, что за сутки горячая линия 112 приняла 36 тысяч звонков от россиян с жалобами на самочувствие.
- Врач-эндокринолог сети клиник «Атлас» Екатерина Гуреева рассказала, что после перенесенного COVID-19 у человека может развиться хрупкость костей, из-за резкого падения витамина D. По ее словам, именно этот витамин ответственен за усвоение кальция и доставку его костям. Однако крупных клинических исследований на тему влияния Covid-19 на плотность костной ткани не было. На развитие остеопороза также влияют курение, алкоголь, низкая масса тела, частые падения, дефицит кальция, низкий уровень физической активности и длительная обездвиженность, подчеркнула врач.
- В ходе исследования способов миграции частиц коронавируса SARS-CoV-2 по организму человека российские ученые выяснили, что вирус перемещается по тканям через кровь и лимфу. Эти данные помогут в будущем блокировать пути миграции частиц патогенов. Ученые проанализировали образцы тканей пациентов, умерших от COVID-19. Стало известно, что вирус поражает сердце, почки, печень и мозг не всегда напрямую. Частицы коронавирусной инфекции проникали из легких в другие органы человека только при повышенной вирусной нагрузке и во время экссудативной фазы воспаления.
- Глава лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков спрогнозировал, что появление нового суперштамма COVID-19 может произойти в «регионах с нулевой толерантностью к коронавирусу». К ним Волчков отнес Китай и государства Южной Азии. По его словам, в Китае живет 1,5 миллиарда фактически непереболевших людей. Гипотетически такая страна могла бы стать новым витком в штаммообразовании: 1,5 миллиарда непереболевших людей — это огромная ресурсная база для вируса, ему есть где размножаться. В других странах новым вариантам SARS-CoV-2 появиться сложнее по причине отсутствия достаточной ресурсной базы.
- Руководитель лаборатории ФИЦ ФТМ, профессор вирусологии Александр Чепурнов сообщил, что перенесенный омикрон-штамм COVID-19 может способствовать развитию нейроковида и лонгковида. По его словам, в первую очередь на возникновение и развитие недугов влияют индивидуальные особенности человека. Они же диктуют и то, как именно будет проявляться болезнь.
- Основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев заявил, что в России дельта — штамм COVID-19 вытеснит «омикрон». По его словам, есть вероятность что он останется циркулировать только в труднодоступных и удаленных регионах страны. Он отметил, что в 20 регионах страны, с 28 января по 1 февраля доля дельты в числе положительных проб составляла 2 процента, остальное пришлось на «омикрон». С 1 по 6 февраля фиксируются уже только единичные случаи дельты.
- В Бурятии отменили часть антиковидных ограничений по решению оперштаба. С 14 февраля возобновляется работа детских развлекательных центров и игровых зон при условиях присутствия не более 50% от максимальной вместимости, обеспечения соблюдения дистанцирования и наличия у персонала сертификата о прививке или перенесенном заболевании. Разрешены спортивные соревнования, включенные в Единый календарный план спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, являющихся отборочными к межрегиональным и всероссийским соревнованиям.
- В Екатеринбурге некоторые студенты Уральского федерального университета требуют сохранить возможность дистанционного обучения, с этой просьбой они оставляют комментарии в телеграм-канале вуза. Ранее там были размещены оповещения о том, что весенний семестр начнётся очно 14 февраля. При этом университет продолжит и эксперимент с гибридной формой, когда преподаватель проводит своё занятие в аудитории и одновременно ведёт трансляцию на платформах. Сейчас для этой цели задействовано больше 100 аудиторий.
- По результатам опроса Райффайзенбанка стало известно, что более половины россиян (51% из опрошенных) сократили свои траты на путешествия из-за ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией. При этом у 21% респондентов расходы на туризм выросли. Из-за пандемии люди выбирают загородный отдых и не посещают курорты, что и позволило сэкономить. Еще 28% опрошенных не заметили изменений в тратах, а у 21% респондентов расходы выросли. Они отмечают, что все в поездках стало дороже, а, кроме того, приходится сдавать тесты на коронавирус нового типа.
Британские ученые заявили, что следующий штамм COVID-19 может убить гораздо больше людей
В мире коронавирусом нового типа на 09:20 (мск) заразились 411 744 858 человек, 5 816 042 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (77 739 880). На второй строчке — Индия (42 665 534), на третьей — Бразилия (27 492 904), на четвертой — Франция (21 851 747), на пятой — Великобритания (18 433 001).
Больше всего смертей зафиксировано в США (919 696). За ними следуют Бразилия (638 673), Индия (509 011), Россия (333 421, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (312 697).
- Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) со ссылкой на заявление главы мексиканского столичного Цифрового агентства общественных инноваций (ADIP) Эдуардо Кларка сообщил, что отечественная вакцина от коронавируса «Спутник V» стала самым используемым препаратом для прививок от COVID-19 в Мехико. Так, на российский препарат приходится более 40 процентов всех вакцинаций в Мехико. Отмечается, что вакцина «Спутник Лайт» также активно применяется в ходе городской программы ревакцинации в качестве бустера.
- По подсчетам ТАСС, на этой неделе заболеваемость коронавирусом в мире уменьшилась впервые с ноября 2021 года. Было подтверждено почти 18 млн случаев заражения, что на 4 млн меньше, чем за прошлые семь дней. За неделю произошло снижение заболеваемости в США на 70%, за 4 недели почти в два раза сократилась во Франции и Великобритании, до 140 тысяч и 50 тысяч заражений в день, в три раза — в Италии и Испании, до 65 тысяч. Однако фиксируется рост заболеваемости в Германии (240 тысяч) и странах Восточной Европы. Также выросли темпы заражений в Японии, Турции (почти 100 тысяч ежедневно) и Бразилии (180 тысяч).
- Британские ученые выяснили, что следующий штамм COVID-19 может убить гораздо больше людей и обладать более выявленной патогенностью, чем дельта- или омикрон-штамм. Профессор-эпидемиолог Марк Вулхаус из Эдинбургского университета заявил, что вариант «омикрон» не произошел от «дельты», а появился из совершенно другой части генеалогического древа вируса и так как неизвестно откуда в генеалогическом древе вируса появится новый вариант, невозможно знать также и уровень патогенности.
- Бывший директор Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) Гуидо Рази заявил, что показаний для введения третьей дозы вакцины от коронавируса детям в Италии пока нет. По его мнению, нет необходимости думать и о четвертой дозе для всех жителей, так как «в целом ситуация остается благоприятной». В то же время, указал Рази, онкологические заболевания, диализ, нарушения иммунной системы могут подорвать иммунный ответ». «В этом случае правильно будет рассмотреть вопрос о четвертой и даже пятой дозе или более, если это необходимо.
- Ученые итальянского Высшего института здоровья разработали новый прототип вакцины от коронавируса на основе общего для всех штаммов белка. Изыскания были сконцентрированы на N-белке коронавируса, который формирует его оболочку и играет важную роль в патогенезе инфекции. Ученые отмечают, что N-белок «практически не имеет мутаций среди известных на сегодняшний день вариантов SARS-CoV-2". «Метод с использованием N-белка в данном исследовании также создает иммунную память в легких, что может гарантировать длительный защитный эффект», — говорится в сообщении. Отмечается, что результаты исследования указывают на длительную защиту даже при повышенной вирусной нагрузке.
- В пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК) сообщили, что заразившиеся коронавирусом на поздних стадиях Олимпиады спортсмены и любые члены делегаций будут оставаться в Пекине до полного выздоровления — даже после закрытая Олимпийских игр и окончания Паралимпиады. По их словам, действующие в настоящее время меры противодействия COVID-19 распространяются на всех участников Игр, у которых положительный результат теста. Изоляторы и бригады общественного здравоохранения на объектах будут продолжать работать до тех пор, пока это необходимо, даже до окончания Паралимпийских игр, обеспечивая тот же уровень обслуживания, что и во время Игр.
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