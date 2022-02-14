Британские ученые считают, что от следующего штамма COVID-19 может умереть больше людей

Британские ученые пришли к выводу, что следующий штамм коронавируса может быть намного опаснее предыдущих вариантов. Об этом сообщает газета The Guardian.

По словам профессора-эпидемиолога Марка Вулхауса из Эдинбургского университета, штамм «омикрон» произошел не от варианта «дельта», а из совсем другой генеалогической ветви коронавируса и никак не связан с ним. Поэтому непонятно, откуда появится следующий вариант и какими свойствами он будет обладать.

Специальный представитель Всемирной организации здравоохранения по COVID-19 Дэвид Набарро согласен с этой точкой зрения. Он считает, что после «омикрона» штаммов будет больше, и в случае их большей заразности они станут доминировать. Они могут оказаться более смертельными и иметь более долгосрочные последствия.

Фото: realnoevremya.ru

В начале февраля в Африке был обнаружен подвид штамма коронавируса «омикрон» ВА.2. Его зарегистрировали в пяти странах континента: Ботсване, Кении, Малави, Сенегале и ЮАР.



Дарья Акимова