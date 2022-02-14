Врач рассказала, как восстановиться после коронавируса

Главврач московской городской поликлиники №68 Наталья Кузенкова рассказала, как нужно восстанавливаться после перенесенного COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

По словам доктора, это комплексный процесс. Коронавирус, как любая инфекция, ослабляет организм, поэтому его нельзя слишком нагружать после болезни. Следует делать физические оздоровительные упражнения пять раз в неделю в течение 20—30 минут. Продолжительность их следует увеличивать постепенно, чтобы избежать перегрузок.

Также нужно следить за личной гигиеной, чаще проветривать помещения, делать влажную уборку с дезинфицирующими средствами, смотреть за температурой в здании и не допускать переохлаждения организма. Кроме того, требуется полноценное и правильное питание. В рационе должны быть цельнозерновые, бобовые и кисломолочные продукты средней жирности и без сахара. Следует съедать каждый день не меньше пяти порций свежих овощей, фруктов, ягод, салата, зелени, а также рыбу.

Фото: realnoevremya.ru

На днях главный внештатный психиатр Минздрава РФ Зураб Кекелидзе предложил на время пандемии перевести психиатров в поликлиники для помощи переболевшим COVID-19. По его словам, у некоторых переболевших может быть постковидное стрессовое расстройство. Оно требует осмотра врача-психиатра в обязательном порядке.



Дарья Акимова